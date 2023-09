Le sale tour que prépare la Juventus à Paul Pogba

La suite après cette publicité

Six petits matchs. Pour son retour à Turin la saison dernière, Paul Pogba a encore été handicapé par les pépins physiques pendant la quasi-intégralité de cet exercice 2022/2023, et il a donc eu un rôle anecdotique au sein de l’écurie entraînée par Max Allegri. Un retour à la maison raté que le Français veut faire oublier dès cette saison, forcément, même si ce n’est pas forcément mieux parti…

Effectivement, le milieu de terrain de 30 ans n’a joué que 2 des 3 premières rencontres de la Juve en Serie A cette saison, toutes deux en entrant depuis le banc de touche. Pire encore, face à Empoli dimanche soir, il s’est blessé en toute fin de partie. « Les tests diagnostiques de Paul Pogba ont exclu les lésions musculaires et ont mis en évidence une légère surcharge du muscle semi-membraneux de la cuisse droite », a ainsi publié la Juventus dans un communiqué officiel. Rien de grave donc, mais un nouveau souci physique qui empêche Pogba d’enchaîner et de prendre le rythme.

À lire

Juventus : le retour de Paul Pogba est connu

Pogba gagne trop

Et comme l’explique Tuttosport, cette situation est logiquement compliquée à gérer pour la Juventus. Surtout, parce que l’ancien Red Devil touche des émoluments considérables. Il touche ainsi un peu plus de 8 millions d’euros net, auxquels il faut ajouter diverses primes, et c’est donc un joli pactole que doit lui verser la direction turinoise. Cette dernière veut ainsi baisser son salaire qui n’est, à ses yeux, pas en adéquation avec ce qu’il apporte en retour.

La suite après cette publicité

Des discussions vont avoir lieu avec Rafaela Pimenta, agent du joueur, au cours de ce mois de septembre. Les Turinois veulent ainsi revoir les conditions de ce contrat qui expire en 2026 et réduire les émoluments perçus par La Pioche. Reste maintenant à savoir ce qu’en pensera le principal concerné, qui a récemment eu des touches en Arabie saoudite…