Juventus : aucun accord avec Adrien Rabiot malgré une offre turinoise

En fin de contrat avec la Juventus, le milieu français, Adrien Rabiot, a récemment entamé des négociations avec le club piémontais. Comme l’a révélé en exclusivité Gianluca Di Marzio de Sky Italia, la Juventus fait tout pour garder Rabiot et pour cette raison elle a présenté une première offre de renouvellement à l’international français. Mais selon nos informations, aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties, même si le joueur reste ouvert à l’idée d’écouter la direction turinoise. La présence de Thiago Motta joue beaucoup dans les négociations et le joueur se plaît depuis 5 ans.

De plus, d’après nos indiscrétions, d’autres clubs de Ligue des Champions surveillent de très près la situation d’Adrien Rabiot et pourraient être déterminés à passer à l’action. Trouver un accord avant le début de l’Euro, comme le souhaitait l’ancien joueur du PSG, semble très difficile à ce jour, même si les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours avec Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, et la direction de la Juventus portée par Cristiano Giuntoli. Néanmoins, l’optimisme règne toujours du côté de la Vieille Dame qui est convaincue qu’un accord sera trouvé pour poursuivre l’aventure avec Rabiot.