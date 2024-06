Massimiliano Allegri attaque la Juventus en justice

Limogé il y a deux semaines juste après sa victoire en Coupe d’Italie contre l’Atalanta (1-0), Massimiliano Allegri avait vu la Juventus le sanctionner pour des débordements de sa part suite à ce titre. Après avoir reçu une lettre justifiant son licenciement, le coach transalpin a décidé d’attaquer son ancien club en justice comme le rapporte notamment la Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri entend faire appel devant le tribunal du travail et une bataille juridique aura donc lieu entre lui et la Vecchia Signora. La Juventus lui reproche d’avoir eu un comportement inadmissible envers les arbitres, le rédacteur en chef de Tuttosport Guido Vaciago et le directeur sportif Cristiano Giuntoli.