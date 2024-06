PSG : Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid

Cette fois, c’est la bonne pour le Real Madrid. Libre de tout contrat après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé quitte la France et la Ligue 1, son désormais ex-terrain de jeu où il a sévi avec Monaco et le club de la capitale (191 buts, 74 passes décisives en 246 matches avec Paris et l’ASM). À 25 ans, celui qui portait le numéro 7 chez les Rouge et Bleu a fini par trancher en faveur de la Casa Blanca.

«Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons.», peut-on lire sur le communiqué publié par le club merengue, récent vainqueur de la 15e Ligue des Champions de son histoire. L’arrivée tant attendue du meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 buts en 307 matches, toutes compétitions confondues) à Madrid marque la fin d’un très long feuilleton durant lequel la Casa Blanca a été malmenée comme jamais.

La fin d’un très long feuilleton

En 2021, Florentino Pérez avait tenté de recruter le champion du monde français en offrant plus de 100 M€ à un an de la fin du contrat du joueur. En vain, refus catégorique d’un PSG prêt à prendre le risque de voir partir son meilleur joueur gratuit un an plus tard. Ce qui avait fortement dégradé les relations entre les deux clubs. De son côté, Mbappé a lui aussi eu du mal à encaisser le coup. En 2022, tout Madrid pensait enfin pouvoir accueillir un Mbappé délivré de ses chaines qataries.

C’était mal connaître la force de persuasion de la fortune de QSI. À la surprise générale, le Bondynois prolongeait son bail le 21 mai 2022 après avoir laissé entendre qu’il allait rejoindre le géant madrilène, mettant ainsi un énorme uppercut aux Merengues. Face à un tel affront, le train madrilène ne repassera plus, disait-on du côté de la capitale espagnole. Deux ans plus tard, le train est bien entré en gare, à l’heure, pour accueillir avec joie un Mbappé très vite pardonné. Un an après avoir annoncé au PSG qu’il n’allait pas prolonger son contrat, tout en acceptant de renoncer à de juteuses primes (on parle d’un montant de plus de 100 M€) pour épargner au club francilien un fiasco financier, Kylian Mbappé va donc pouvoir exaucer son rêve.