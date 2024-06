La Juventus et Thiago Motta se positionnent sur Mattéo Guendouzi

Et si Mattéo Guendouzi donnait un nouveau sens à son périple italien ? Arrivé l’été dernier à la Lazio Rome en provenance de l’OM, l’international français a connu un premier exercice plus qu’honorable dans la Botte (33 matches, 2 buts, 3 passes décisives), mais teinté d’incertitudes sur les derniers mois. Sous les ordres de Maurizio Sarri, le milieu de terrain de 25 ans s’était d’abord installé comme un titulaire indiscutable, se montrant plus qu’à son avantage en Serie A et même en Ligue des Champions, où il avait notamment rayonné face au Bayern Munich.

Mais ce qui aura jeté le flou sur la suite de sa saison, c’est l’arrivée d’un certain Igor Tudor, nommé pour remplacer le démissionnaire Sarri au mois de mars. Depuis la prise de fonctions de son ancien coach à l’OM - qui ne lui avait d’ailleurs jamais fait de cadeaux dans la cité phocéenne - Guendouzi a perdu de sa superbe : son statut s’est fragilisé, et ses retrouvailles avec le Croate se sont avérées glaciales. Ces dernières semaines, la presse transalpine évoquait même la possibilité de voir le joueur plier bagage à l’issue de la saison. Une information qui prend un peu plus d’ampleur ces dernières heures.

La Juventus est sur le dossier

Ce samedi, le Corriere Dello Sport indique que la Juventus Turin, troisième de Serie A et de retour en Ligue des Champions la saison prochaine, ciblerait l’ex-joueur de Lorient, Arsenal ou encore de l’OM. D’après les informations du quotidien, le club romain ne retiendra pas son Français si une offre de 30 millions d’euros venait à se présenter (il avait été acheté 18 millions d’euros l’été dernier), et si les relations entre Guendouzi et Tudor continuaient de s’abîmer.

Le Corriere dello Sport précise que Thiago Motta - qui devrait prochainement être officialisé nouveau coach de la Juve comme nous vous le révélions - et son futur directeur sportif, Cristiano Giuntoli, apprécient sérieusement le profil du joueur. Par la même occasion, l’international tricolore pourrait retrouver une connaissance de sélection, à savoir Adrien Rabiot, même si l’avenir de l’ex-Parisien semble encore assez incertain (l’Inter Milan s’est immiscé dans le dossier). Au départ, la Juventus avait identifié le Néerlandais Teun Koopmeiners comme sa priorité au milieu de terrain, mais le prix prohibitif fixé par l’Atalanta (60 millions d’euros), a sérieusement refroidi le club de la Vieille Dame. Alors, il pourrait y avoir des surprises.