Juventus : une opportunité inattendue pour Adrien Rabiot

Chacun son timing. Et celui d’Adrien Rabiot est régulièrement différent de celui de ses dirigeants. A plusieurs reprises dans sa carrière, le milieu de terrain français s’est retrouvé en fin de contrat, laissant sa direction sans solution. Avec la Juventus, il avait prolongé in extremis d’un an la saison passée, et il se retrouve donc à nouveau dans cette situation favorable, à titre personnel.

Comme le rapporte Sport Mediaset, une réunion est prévue ce jeudi entre Cristiano Giuntoli, le directeur sportif turinois, et l’entourage de l’international français. Avec quelques arguments de poids : la participation de la Juve à la prochaine Ligue des Champions et l’arrivée sur le banc de Thiago Motta, avec lequel Rabiot a évolué quelques saisons au PSG. Des arguments appréciables, d’autant que l’un des courtisans historiques de Rabiot, Manchester United, ne présente pas les mêmes. Pas de Ligue des Champions et un certain flou dans le domaine sportif.

L’Inter prêt à le récupérer

Mais Sport Mediaset explique qu’un autre prétendant est désormais à l’affût. Un spécialiste des transferts à 0€, et pire encore, un rival direct de la Juventus. Il s’agit de l’Inter Milan. Le directeur sportif Beppe Marotta a coché le nom du Français de 29 ans, conscient qu’il représente une affaire en or. D’autant que l’Inter ne roule pas sur l’or, et que le changement récent de propriétaire ne va pas s’accompagner d’une nouvelle stratégie sur le marché.

Après avoir réussi le joli coup Marcus Thuram l’été dernier, arrivé gratuitement en provenance du Borussia Mönchengladbach, ou avoir chipé de la même manière son maître à jouer Hakan Calhanoglu à l’AC Milan, l’Inter est donc prêt à bondir sur Rabiot, histoire de revivifier son entrejeu, l’un de ses points forts. Avec de belles perspectives sportives : jouer le titre en Serie A et en Ligue des Champions.