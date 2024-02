Ligue des champions : Mattéo Guendouzi affole la Lazio et l’Italie

Au bon souvenir de l’Olympique de Marseille. Depuis une semaine, le cas Mattéo Guendouzi fait couler de l’encre dans la cité phocéenne. Jeudi dernier dans les colonnes de So Foot, Pablo Longoria a justifié le départ du milieu de terrain tricolore, moins utilisé par Igor Tudor en 2022-23. « Mattéo est quelqu’un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu, et où sa valeur sur le marché risquait de décliner. Et puis, c’est aussi important de dire les choses : c’est Mattéo lui-même qui est venu me voir au mercato d’hiver en me disant qu’il fallait préparer son départ pour l’été suivant.»

Un gladiateur à Rome

Il n’a pas fallu patienter très longtemps pour obtenir la réponse de l’ancien joueur d’Arsenal. Dimanche, lors d’un entretien accordé au Canal Football Club, il a confié : «je n’ai pas de regrets d’être parti de l’OM. Je suis venu pour un projet de jeu très attractif, mais sur ma deuxième saison, ça avait commencé à changer. Quand ça change de coach, ça change forcément d’équipe, de style de jeu… Ça convient à certains, à d’autres moins. Mon départ ? Je n’en veux à personne, je suis très heureux de ce que j’ai fait là-bas. Je voulais par contre gagner un trophée à l’OM, c’est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, mais malheureusement, on n’a pas réussi à le faire.» Pas rancunier, le natif de Poissy, dont le profil et le caractère auraient sûrement été appréciés par Gennaro Gattuso, n’a pas exclu de revenir un jour à Marseille.

En attendant, il coule des jours heureux à Rome. Après la France (Lorient, OM), l’Angleterre (Arsenal) et l’Allemagne (Hertha Berlin), le milieu est parti à la conquête de l’Italie. Et pour le moment, son aventure à la Lazio se passe plutôt bien. Semaine après semaine, Guendouzi enchaîne les bonnes prestations, lui qui est devenu un élément essentiel du onze de Maurizio Sarri (30 apparitions, 23 titularisations, 2 buts et 1 assist). Sans surprise, il était donc présent dans le onze romain pour affronter le Bayern Munich en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Au four et au moulin, il n’a pas ménagé ses efforts comme d’habitude pour harceler les Bavarois et permettre aux siens de remporter la bataille du milieu.

Il a écœuré le Bayern Munich

Agressif et toujours là pour gêner ses adversaires, il a été précieux pour la Lazio qui a donc gagné 1 à 0. Élu homme du match par l’UEFA, l’international tricolore est encensé par la presse italienne ce jeudi matin. La Gazzetta dello Sport, qui lui a donné la note de 7,5, a écrit à son sujet : «le seigneur du milieu de terrain et pas seulement. Il enchaîne les kilomètres sans jamais perdre la lucidité. Parfait dans les deux phases.» Le Corriere dello Sport a été encore plus emballé et lui a attribué un 8, soit la meilleure note avec Ciro Immobile. La publication transalpine a parlé d’un "Guendouzi insatiable et implacable" avant d’ajouter : «scooter inépuisable, en attaque et en défense, l’homme de Sarri qui est partout. Guendouzi était le meilleur sur le terrain.»

En Allemagne aussi, on s’est incliné face à Matteo Guendouzi. Bild lui a accordé un 2, ce qui est une excellente note (la meilleure est 1). Du côté de Marseille, son match a suscité diverses réactions. Certains fans ont regretté le joueur de 24 ans. D’autres auraient aimé le voir à ce niveau à l’OM. Loin de tout ça, le milieu n’a pas caché sa joie au micro de beIN Sports. « On savait que ce serait un match difficile contre une des meilleures équipes d’Europe avec les plus grands joueurs. Mais on a joué notre jeu, on a su faire ce qu’il fallait. On a tous couru ensemble, on s’est battus en même temps, c’était le plus important. On peut le faire. À partir du moment où l’on se bat tous en même temps, on pourra aussi faire un résultat au match retour.» Avec un Guendouzi à ce niveau, le Bayern Munich aura du souci à se faire. En revanche, c’est une bonne nouvelle pour l’équipe de France, que l’ancien de l’OM fait tout pour retrouver en mars prochain.