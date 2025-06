PSG : Kang-In Lee n’y voit pas clair pour son avenir

Titulaire avec la Corée du Sud lors de la large victoire de son équipe contre le Koweït (4-0 ce mardi) lors du 3e tour de qualifications au Mondial 2026, Kang-In Lee a même reçu le trophée d’homme du match, notamment grâce à son premier but inscrit toutes compétitions confondues depuis 3 mois. Il a profité de la conférence de presse d’après match pour évoquer son avenir, lui qui est annoncé sur le départ du PSG.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais comme je viens de le dire, que je sois au PSG, dans un autre club ou avec l’équipe nationale, j’essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même, de rester en pleine forme et d’être quelqu’un qui peut aider l’équipe », assure le milieu offensif de 24 ans. Arsenal et d’autres clubs anglais, en plus de Naples et des équipes en Arabie saoudite sont intéressés.