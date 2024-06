Mattéo Guendouzi et Igor Tudor mettent la Lazio dans l’embarras

Un an seulement après avoir levé l’option d’achat d’environ 13 M€ pour s’offrir définitivement Mattéo Guendouzi (25 ans), la Lazio se trouve dans une position très inconfortable dans ce dossier. Titulaire indiscutable au sein de l’équipe céleste (27 titularisations en 33 apparitions en Serie A), l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille a vécu une mauvaise nouvelle en cours de saison avec la nomination d’Igor Tudor à la tête du club romain. À Marseille, les relations entre le milieu de terrain et le coach croate n’étaient pas bonnes. On pouvait donc craindre que le scénario se répète en Italie. Et c’est ce qu’il s’est passé.

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, nous vous avons relaté les différents accrochages entre Tudor et Guendouzi. Des différends qui laissent même penser que l’aventure transalpine de Guendouzi pourrait s’arrêter dès cet été. Dernièrement, un intérêt de la Juventus de Thiago Motta a d’ailleurs été évoqué. Mais dans son édition du jour, Il Corriere dello Sport nous apprend que la situation est un peu plus complexe que ça. Le quotidien italien indique que la direction de la Lazio a fait savoir à Tudor qu’elle n’avait aucune intention de se séparer de Guendouzi. Les dirigeants romains estiment que le Français fait partie du nouveau cycle voulu à la Lazio. Idem pour Nicolo Rovella et Gustav Isaksen. Une prise de position répétée avec insistance à Tudor et son agent Anthony Seric.

À lire

La Juventus et Thiago Motta se positionnent sur Mattéo Guendouzi

Réconciliation impossible entre Tudor et Guendouzi

La Lazio n’entend pas pour autant froisser son entraîneur et elle s’active pour aplanir les relations entre Tudor et Guendouzi. Sauf que l’affaire est loin d’être gagnée. Le journal explique que beaucoup de sources au sein du club ont vu des signes négatifs du côté du Croate. Tudor semble (trop) détaché et certains évoquent même la possibilité d’un divorce après seulement quelques mois de collaboration. Le directeur sportif Angelo Fabiani s’active dans tous les sens pour calmer le jeu et pense toujours que les deux hommes peuvent cohabiter. Sauf que le quotidien nous explique que le clan Guendouzi ne semble pas disposé à passer une nouvelle saison aux côtés de Tudor.

La suite après cette publicité

L’entourage du joueur aurait été sondé et l’ancien Marseillais ne cacherait pas son envie de retourner en Premier League si l’occasion se présente. Et ça tombe bien puisqu’Aston Villa serait intéressé. Une piste qui séduirait le milieu de terrain, car chez les Villans, il y a un certain Unai Emery, que Guendouzi a bien connu à Arsenal. Les deux hommes s’apprécient et la formation anglaise possède le gros avantage de proposer le challenge de la Ligue des Champions la saison prochaine. Sauf revirement de situation, la Lazio risque de devoir trancher entre Tudor et Guendouzi.