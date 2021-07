Le PSG lâche une première offre conséquente pour Theo Hernandez, les 5 problèmes de Carlo Ancelotti au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le PSG lâche 40 M€ pour Theo Hernandez

Le mercato de folie du Paris Saint-Germain semble sur le point de se poursuivre. Après Hakimi, Ramos, Wijnaldum et en attendant Donnarumma, les Parisiens continuent d'être actifs. Selon Tuttosport, ils auraient fait une proposition à hauteur de 40 M€ à l'AC Milan afin de recruter le défenseur latéral Theo Hernandez. Une proposition qui a été refusée par les Lombards, selon le média transalpin. Mais l'affaire est loin d'être terminée, Paris ayant depuis longtemps le joueur dans le viseur. Milan de son côté se montre inflexible et aurait bouclé l'arrivée de Fodé Ballo-Touré. Le Monégasque va donc découvrir l'Italie dans les prochaines semaines.

Les 5 problèmes d'Ancelotti au Real

Les débuts de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid, pour son retour, ne sont pas tout repos visiblement. À en croire le journal As, le coach italien aurait 5 chantiers prioritaires avant le début de saison. Cinq chantiers à régler durant cette préparation estivale. Dans un premier temps, il doit choisir, avec ce qu'il voit de ses joueurs, quel système de jeu il compte adopter pour cette saison. Puis, il va devoir se pencher sur le cas David Alaba. Recrue phare pour le moment de l'été madrilène, l'Autrichien peut jouer à plusieurs postes. Lequel sera le mieux pour le Real ? Ancelotti doit trancher. L'Italien doit aussi régler les futurs de Marcelo, Isco et Gareth Bale. Bref, l'ancien coach d'Everton a du pain sur la planche.

L'Italie scandalisée par l'équipe type de l'Euro

Tuttosport a bien analysé l'équipe type de l'Euro 2020 dévoilée par l'UEFA. Et le média s'est réjoui de voir apparaitre Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho et Chiesa dans celle-ci. Mais lorsque le journal a compris que l'instance européenne avait oublié Giorgio Chiellini, cela a déclenché sa colère. La preuve avec la une de ce mercredi 14 juillet du quotidien. Tuttosport parle d'«outrage au Roi» Chiellini, exceptionnel durant cet Euro et qui a mené l'Italie vers le titre. Le principal intéressé de son côté ne semble pas s'en soucier. Il est parti en vacances, se reposer, avant une nouvelle grande saison à la Juventus, qu'il souhaite meilleure que la précédente.