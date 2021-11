La fille et le fils de Sylvinho vivent un véritable enfer

Entraîneur des Corinthians après son échec cuisant à l’Olympique Lyonnais, Sylvinho vit des moments difficiles à São Paulo. Alors que son équipe est cinquième du classement, l’ancien joueur du Barça est plus que jamais sur la sellette. Et malheureusement, sa famille commence sérieusement à pâtir de ses mauvais résultats. Pour preuve, après la défaite des Corinthians contre Flamengo le 17 novembre dernier, la fille de Sylvinho, Taty Mendes, qui vit à Madrid, a envoyé un message (relayé par Globoesporte) dans lequel elle demande aux supporters du club pauliste d’arrêter de la harceler elle et son frère sur les réseaux sociaux.

« Mon frère et moi n'avons rien à voir avec mon père et les Corinthians. Vous ne faites aucune différence entre lui et nous quand vous le maudissez. Ça ne sert à rien de nous demander quoi que ce soit, nous ne vivons pas avec lui. Et je pense que vous devriez être un peu plus conscients avant d’aller sur le profil d'un garçon mineur pour l’insulter lui et son père. Si vous avez de la haine et de la colère, alors ce sont des émotions que vous seul pouvez contrôler et, par conséquent, vos actions aussi. J’espère que vous ne recevrez jamais ce type d'attaques, car cela détruit la tête de n'importe qui. Soyez conscient de ce que vous dites aux gens. Vous avez tout à fait le droit de vous exprimer et de ne pas aimer ça, mais maudire est déjà un manque de politesse et de caractère, surtout avec des gens qui n'y sont pour rien ».