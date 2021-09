Corinthians : quel bilan pour Sylvinho, ancien entraîneur de l'OL ?

Double-vainqueur de la Ligue des Champions (2006 et 2009) et international brésilien, Sylvinho s'est distingué sur l'aile gauche du FC Barcelone. En revanche, sa conversion en tant qu'entraineur semble bien plus compliquée. Officialisé à la tête de l'Olympique Lyonnais pour ses débuts en tant qu'entraîneur, le Brésilien avait vécu une triste expérience et avait directement été licencié à la suite d'une ultime défaite dans le derby contre Saint-Etienne (0-1).

En Ligue 1, Sylvinho repartait avec le triste bilan de trois victoires, quatre nuls et quatre défaites. Mais avant l'OL, l'ancien latéral gauche d'Arsenal et du Barça était l'adjoint de Tite, à la tête de la Seleçao, et possède encore une certaine notoriété au Brésil. 19 mois après sa triste expérience en France, l'ex-international auriverde est chargé de relancer les Corinthians, son club formateur.

Des débuts peu prometteurs

Mais rapidement, la méthode Sylvinho peine à prendre. Après un début de saison catastrophique avec seulement trois victoires obtenues en dix rencontres, son style défensif avait notamment été pointé du doigt. L’impression qu’il donne, c’est qu’il a tout ignoré de ce qu’il s’est passé depuis la saison dernière et qu’il veut tout recommencer à zéro. C’est dommage de le critiquer après seulement trois matches, mais ses options sont incompréhensibles", expliquait ESPN Brésil.

Malgré l'arrivée des expérimentés Willian et Renato Augusto cet été, les Corinthians ont été prématurément éliminés de la Coupe du Brésil contre l'Atletico GO, club de milieu de tableau de Serie A brésilienne. Des résultats qui ont plutôt inquiété les fans du club brésilien et pointent notamment un problème offensif avec seulement 20 buts inscrits en 21 rencontres cette saison.

Sylvinho déjà poussé vers la sortie ?

Actuellement, la formation de Sao Paulo est 6e du Championnat avec douze points de retard sur l'Atlético Mineiro, leader de Serie A. Sylvinho n'a pas réussi à équilibrer l'attaque et la défense, même avec les efforts de la recrue Willian pour aider au pressing. «Il laisse des doutes sur sa capacité à apporter quelque chose à l'équipe (...) Il doit prouver qu'il peut aussi renforcer collectivement une équipe avec des talents individuels», explique Ricardo Perrone, journaliste d'UOL Esporte.

Actuellement sans victoire depuis trois rencontres, Sylvinho a notamment été critiqué après le match nul contre l'America MG (1-1), promu la saison dernière et actuellement relégable. Si certains supporters réclament son départ, la presse brésilienne estime qu'il a tout de même amélioré le système défensif du Timão.

De son côté, Sylvinho assure qu'il peut encore améliorer l'équipe, mais peine à trouver le bon schéma de jeu. «Malheureusement, nous n'avons pas atteint notre but, mais nous devons nous améliorer et chercher de meilleures situations pour obtenir des points, gagner les matchs qui sont importants pour la trajectoire du championnat. Je recherche le meilleur système. Mais les systèmes changent en fonction de l'arrivée des joueurs», expliquait-il en conférence de presse, à l'issue du match nul face à l'America de Belo Horizonte.