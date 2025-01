Ligue des Champions : les potentielles affiches des barrages et des 1/8es de finale promettent déjà du lourd

Hier soir, le Paris Saint-Germain a vécu une folle soirée au Parc des Princes. Opposés à Manchester City, les Franciliens se sont imposés 4 à 2 sur le fil après avoir été menés 2 à 0. Une victoire avec la manière qui permet aux hommes de Luis Enrique de s’offrir une bonne bouffée d’oxygène, alors qu’ils étaient en très mauvaise posture avant le coup d’envoi de la rencontre face aux Skyblues. Grâce à leur succès, ils passent donc de la 26e à la 22e place du classement lors de cette 7e et avant-dernière journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League, nouvelle version (10 points, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites). D’après L’Equipe, les Parisiens ont désormais 80% de chances de se qualifier pour les play-offs de la C1.

La suite après cette publicité

Il faut rappeler que seules les 8 équipes en tête du classement se qualifieront directement pour les 1/8es de finale de l’épreuve reine. Les 16 formations suivantes, celles classées de la 9e à 24e place, disputeront des barrages sur une double confrontation aller-retour. Parmi elles, les 8 équipes les mieux positionnées au classement (entre le 9 et la 16e place) bénéficieront du statut de tête de série et recevront lors du match retour. Actuellement, le Paris Saint-Germain (22e) figure parmi les équipes qui disputeront ces fameux play-offs. Le club de la capitale peut encore être éliminé en cas de défaite face à Stuttgart lors de la 8e journée et si certains de ses poursuivants qui sont dans la zone d’élimination, notamment Manchester City, le Dinamo Zagreb et le Shakhtar Donetsk, s’imposent dans le même temps.

L’UEFA a déjà prédéterminé les affiches des barrages et des 1/8es de finale

Il faudrait donc un scénario catastrophe pour que le PSG passe à la trappe. Une victoire ou un nul seront suffisants pour accéder au prochain tour et aux barrages. Les pensionnaires du Parc des Princes connaîtront l’identité de leur adversaire lors d’un tirage au sort organisé le 31 janvier prochain, après que les derniers matches aient livré leur verdict le 29 janvier. Concernant les play-offs, l’UEFA avait déjà prédéterminé les affiches, sans aucune limite concernant les affrontements entre clubs d’un même pays. Ainsi, les équipes classées 9e et 10e croiseront le fer avec l’une des formations positionnées en 23e ou 24e place. Les 11e et 12e pourront tomber sur le 21e ou le 22e, le 13e et le 14e affronteront le 19e ou le 20e. Et enfin, le 15e ou le 16e sera opposé au 17e ou 18e.

La suite après cette publicité

Si la dernière journée sera déterminante pour connaître le classement définitif et les possibles affiches, à l’heure actuelle, quelques potentielles confrontations se dessinent. Le PSG, comme Benfica (21e), pourrait donc défier le Feyenoord (11e) ou le LOSC (12e). Les Parisiens n’auraient pas l’avantage du terrain lors du match retour. Concernant les autres représentants tricolores, l’AS Monaco, qui pointe actuellement à la 10e place du classement (Aston Villa, 9e), pourrait actuellement tomber sur le Sporting CP (23e) ou Stuttgart (24e). Concernant le Stade Brestois (13e), qui s’est incliné hier 2 à 0 face au Shakhtar Donetsk, il est toujours possible de finir parmi les 8 premiers, tout comme Monaco et le LOSC. Mais il faudra s’imposer et espérer un faux-pas d’adversaires classés devant.

Les clubs français pourraient tomber sur de gros morceaux

Si les choses devaient donc en rester ainsi, le SB29 pourrait, comme le Borussia Dortmund (14e), affronter le PSV (19e) ou le Club Bruges (20e). Concernant les formations classées en 15e et 16e position, soit le Bayern Munich et le Real Madrid, elles défieraient la Juventus (17e) ou le Celtic (18e). De belles affiches en perspective. Et ce sera encore le cas lors des 1/8es de finale, dont le tirage aura lieu le 21 février prochain. Si les équipes tricolores venaient à remporter leur barrage, elles pourraient tomber sur du très lourd. Ainsi, le PSG ou le LOSC pourrait défier l’une des équipes classées en 5e ou 6e position, soit l’Atlético de Madrid ou l’AC Milan. De son côté, l’AS Monaco, en cas de succès en play-offs, pourrait tomber sur l’Atalanta (7e) ou le Bayer Leverkusen (8e).

La suite après cette publicité

Les Brestois, eux, auront un sacré morceau puisqu’ils pourraient croiser le chemin d’Arsenal (3e) et de l’Inter Milan (4e). Comme eux, le Real Madrid ou le Bayern Munich peuvent tomber sur du lourd puisque les vainqueurs des play-offs entre les 15e ou 16e et les 17e ou 18e défiera le premier ou le deuxième de la phase de championnat, soit actuellement Liverpool (1er) ou le FC Barcelone (2e). Ce qui pourrait nous offrir un joli Clasico en Ligue des champions et d’autres belles affiches avec le nouveau format mis en place par l’instance dirigeante du football européen. Tout ce petit monde sera définitivement fixé la semaine prochaine après la dernière journée de C1. Un dernier acte où tout ou presque pourrait être encore bouleversé.