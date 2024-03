Real Sociedad - PSG : les compositions officielles

Le PSG veut finir le boulot. Vainqueur 2-0 lors du match aller il y a trois semaines, Paris se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad en 8e de finale retour de Ligue des Champions (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Les hommes de Luis Enrique sont bien partis pour rallier les quarts de finale de la compétition, ce qui serait une première depuis 2021.

Par rapport à l’aller, l’entraîneur espagnol remplace numériquement Marquinhos par Beraldo dans son 4-3-3, Hernandez prenant également place dans l’axe de la défense où Mendes est présent à gauche, Hakimi occupant le poste de latéral droit. Quant à eux, Ruiz, Vitinha et Zaïre-Emery forment de nouveau au milieu de terrain, derrière le trio Dembélé-Mbappé-Barcola dans le secteur offensif. En face, les Basques opèrent deux changements puisque Oyarzabal est de retour de blessure et se place à la pointe du 4-4-2, accompagné par Kubo. Mendez, Zubimendi et Merino sont de nouveau présents un cran en-dessous, aux côtés de la surprise Becker.

Les compositions :

Real Sociedad : Remiro - Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan - Mendez, Zubimendi, Merino, Becker - Kubo, Oyarzabal

PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Hernandez, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

