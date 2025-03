Coupe du monde 2026 : premiers qualifiés, surprises, Équipe de France, tout savoir sur les éliminatoires

Afrique

En Afrique, on amorce depuis ce dimanche la phase retour avec la 6e journée des éliminatoires. Sur les neuf groupes, seuls les premiers se qualifieront quand les 4 meilleurs deuxièmes iront dans un barrage continental dont le vainqueur rejoindra un barrage intercontinental. Dans le groupe A, c’est l’Égypte qui a un bel avantage avec 13 points. La bande de Mohamed Salah devance le Burkina Faso (2e, 11 points) et la Sierra Leone (3e, 8 points) et tentera de creuser l’écart demain soir. Dans le groupe B, on a une lutte à trois avec la surprenante sélection du Soudan à la première place (11 points), juste devant la République Démocratique du Congo (2e, 10 points) et le Sénégal (3e, 9 points). Dans le groupe C, l’Afrique du Sud a l’avantage avec 10 points et a profité du début de campagne raté du Nigeria (4e, 6 points). Dos au mur, les Super Eagles n’ont plus vraiment le droit à l’erreur, d’autant que le Bénin (2e, 8 points) et le Rwanda (3e, 7 points) se sont intercalés. Dans le groupe D, quatre équipes sont en course pour la qualification avec le Cap-Vert qui est pour le moment en tête avec 10 points. Les Requins Bleus devancent le Cameroun (2e, 9 points), la Libye (3e, 8 points) et l’Angola (4e, 7 points).

Place au groupe E où le Maroc (1er, 12 points) est en très bonne posture avant de défier la Tanzanie (2e, 9 points) demain soir. Avec les forfaits du Congo et de l’Érythrée, il n’y a plus que quatre équipes dans ce groupe et les Lions de l’Atlas peuvent quasiment composter leur ticket dès le mois de mars. Le groupe F sera l’objet d’une lutte à deux entre le Gabon (1er, 15 points) et la Côte d’Ivoire (2e, 13 points). Les Éléphants ont un match en moins et l’avantage, mais la bande de Pierre-Emerick Aubameyang n’offre aucune marge à l’équipe d’Emerse Faé. Dans le groupe G cela s’affine aussi et on se dirige à un duel entre l’Algérie (1re, 12 points) et le Mozambique (2e, 12 points). Les deux pays s’affrontent demain soir à 22h et le vainqueur peut prendre un avantage de taille. Dans le groupe H, la Tunisie (1re, 13 points) a l’avantage, mais la Namibie (2e, 12 points) et le Libéria (3e, 10 points) n’ont pas encore dit son dernier mot. Enfin, dans le groupe I, le Ghana mène la danse (1er, 12 points) devant Madagascar (2e, 10 points), le Mali (3e, 9 points) et les Comores (3e, 9 points) . Si on prend le classement des meilleurs deuxièmes, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, la Namibie et le Burkina Faso sont pour le moment barragistes. Certains gros noms comme le Nigéria, le Sénégal, le Mali, la RD Congo et le Cameroun sont provisoirement éliminés.

Amérique du Nord

Outre les trois pays hôte de la Coupe du monde 2026, le Canada, les États-Unis et le Mexique qui sont qualifiés, il reste trois tickets à délivrer dans cette zone ainsi que deux places de barragistes. Pour le moment on est au deuxième tour des qualifications où les deux premiers de 6 groupes de 5 seront qualifiés pour le dernier tour. Il n’y a eu pour le moment que deux journées sur quatre et certaines équipes n’ont pas manqué le démarrage. Actuellement, le Honduras, Cuba, le Costa Rica, Trinité-et-Tobago, Curaçao, Haïti, le Nicaragua, le Panama, le Guatemala, la Jamaïque, le Suriname et Porto Rico sont en ballotage favorable.

Amérique du Sud

Du côté de la Zone Conmebol, le suspense a disparu comme neige au soleil au cours des derniers matches. Leader, l’Argentine est quasiment qualifiée. Pour y parvenir, un nul suffit contre le Brésil ce mardi soir ou alors il faut que la Bolivie qui jouera quelques heures avant contre l’Uruguay ne s’impose pas. L’Albiceleste a donc les cartes en main pour devenir la sixième sélection qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Derrière, l’Équateur (2e, 22 points), le Brésil (3e, 21 points), l’Uruguay (5e, 20 points) et la Colombie (6e, 19 points) sont en position de force à 5 journées de la fin. Septième avec treize points, la Bolivie a un retard important et se retrouve provisoirement barragiste. Cette place de barragiste est en revanche contestée par quatre équipes avec la Verde mais aussi le Venezuela (8e, 12 points), le Pérou (9e, 10 points) et le Chili (10e, 9 points).

Asie

Du côté de la Zone Asie, les phases éliminatoires sont bien avancées. Le troisième tour est bien entamé et va permettre de connaître les six premiers qualifiés du continent. C’est notamment le cas du Japon qui a nettement dominé le groupe C (1er, 19 points). Les Samurai Blue devancent ainsi l’Australie (2e, 10 points), l’Arabie Saoudite (3e, 9 points), l’Indonésie (4e, 6 points), le Bahreïn (5e, 6 points) et la Chine (6e, 6 points). Les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés quand le 3e et le 4e d’un groupe sont qualifiés pour le quatrième tour qualificatif. Dans le groupe C, la lutte est donc intense entre les cinq formations restantes à trois journées de la fin.

Dans le groupe B, cela semble également très serré en haut de tableau entre la Corée du Sud (1re, 15 points), la Jordanie (2e, 12 points) et l’Irak (3e, 12 points). Une de ces trois équipes devra passer par un tour supplémentaire. Pour la place de reversé au quatrième tour, Oman (4e, 7 points) est bien placé face au Koweït (5e, 5 points) et à la Palestine (6e, 3 points). Enfin dans le groupe A, on touche peut-être au but puisque l’Iran (1er, 19 points) et l’Ouzbékistan (2e, 16 points) dominent leur groupe devant les Émirats arabes Unis (3e, 10 points) et le Qatar (4e, 10 points) qui sont provisoirement reversés au quatrième tour. L’Iran n’a besoin que d’un point pour se qualifier quand l’Ouzbékistan peut se qualifier en cas de victoire ou de match nul conjugués à des mauvais résultats de ses rivaux. Ce mardi, le match Iran-Ouzbékistan sera peut-être décisif pour les deux pays.

Europe

En Europe, la trêve de mars a lancé les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Sur les 12 groupes, 6 de 4 équipes, 6 de 5 équipes, les groupes constitués de 5 sélections ont ainsi débuté par la première journée et la deuxième aura lieu ce lundi. Dans le groupe G, la Finlande et la Pologne ont démarré par des victoires contre Malte (1-0) et la Lituanie (1-0) et seront en confrontation directe avec les Pays-Bas. Dans le groupe H, la Bosnie-Herzégovine a surpris la Roumanie (1-0) quand Chypre s’est offert Saint-Marin (2-0), l’Autriche est également dans cette poule, mais n’a pas joué. Le groupe I sera l’objet d’une lutte entre l’Italie et la Norvège. Les coéquipiers d’Erling Haaland ont débuté parfaitement en écrasant la Moldavie (5-0) et défient Israël ce mardi. L’occasion de mettre la pression sur la Nazionale. Le groupe J a vu la Macédoine du Nord dominer le Liechtenstein et le Pays de Galles s’offrir le Kazakhstan (3-1). La Belgique sera dans ce groupe.

Dans le groupe K, l’Angleterre a parfaitement débuté en battant l’Albanie (2-0). La Serbie sera le principal rival des Anglais. Enfin, le groupe L a vu le Monténégro dompter Gibraltar (3-1) quand la Tchéquie a battu les Îles Féroé (2-1). La Croatie a rejoint ce groupe dans lequel on aurait donc pu avoir l’équipe de France. Les six autres groupes débuteront en septembre. L’Allemagne est dans le groupe A avec la Slovaquie, l’Irlande du Nord et le Luxembourg quand la Suisse est tombée sur un groupe B compliqué et homogène avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo. Le groupe C est aussi ouvert avec le Danemark, la Grèce et l’Écosse ainsi que la Biélorussie. La France figure dans le groupe D et aura comme principal adversaire l’Ukraine. L’Islande et l’Azerbaïdjan tenteront de déjouer les pronostics. Dans le groupe E, il y aura trois équipes qui ont brillé à l’Euro 2024 avec l’Espagne, la Turquie et la Géorgie avec la pauvre Bulgarie. Enfin, le Portugal est dans le groupe F avec la Hongrie, l’Irlande et l’Arménie. Dans ces douze groupes, les douze premiers seront directement qualifiés, les douze deuxièmes seront en barrages avec 4 équipes qualifiées via la Ligue des Nations pour les 4 places restantes.

Océanie

C’est la plus petite zone, celle qui fournit le moins de places qualificatives avec un ticket et un autre pour des barrages intercontinentaux et c’est la première à avoir livré son verdict final. Alors que le Final Four avait débuté ce vendredi matin avec les victoires de la Nouvelle-Calédonie contre Tahiti (3-0) et de la Nouvelle-Zélande contre les Fidji (7-0). Ce lundi matin a eu lieu la finale du côté d’Auckland. Résistant pendant une heure, la Nouvelle-Calédonie s’est finalement inclinée 3-0 et la Nouvelle-Zélande s’est qualifiée pour la troisième Coupe du monde de son histoire (1982 et 2010). Pour la Nouvelle-Calédonie, l’espoir reste possible puisque les Cagous sont qualifiés pour des barrages intercontinentaux avec deux équipes nord-américaines, une équipe sud-américaine, une équipe asiatique et une équipe africaine avec deux tickets à obtenir.

