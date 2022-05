Leipzig : Kevin Kampl prolonge jusqu’en 2024

Le RB Leipzig a officialisé ce mardi la prolongation de son milieu de terrain Kevin Kampl jusqu’en juin 2024. L’international slovène de 31 ans, qui était sous contrat jusqu’en 2023, a prolongé pour une saison supplémentaire avec le RasenBallsport.

Arrivé à Leipzig en 2017 en provenance du Bayer Leverkusen, Kevin Kampl a déjà disputé 170 matches avec le club saxon, inscrit six buts et délivré 18 passes décisives. Il tentera avec ses coéquipiers de remporter la Coupe d’Allemagne samedi soir face à Fribourg (20h).

