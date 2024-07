La famille de Radamel Falcao empoisonnée et hospitalisée

Le retour en Colombie ne se passe pas comme prévu pour Radamel Falcao. Un mois après son retour au pays, l’attaquant de 38 ans a vu sa famille subir une intoxication au monoxyde de carbone et a raté le match de son club des Millonarios, ce dimanche. Le Colombien s’est expliqué sur ses réseaux sociaux en s’excusant pour son absence à cause d’un «événement inattendu pour lequel ma femme, mes beaux-parents et mes cinq enfants ont été hospitalisés"».

Plus de peur que de mal pour la famille de l’ancien Monégasque, qui s’en est finalement sortie indemne malgré cet empoisonnement au monoxyde de carbone. La femme du joueur s’est exprimée et a donné de bonnes nouvelles sur ses réseaux sociaux. «Nous allons bien, Dieu merci, c’était une frayeur. Ce qui s’est passé, c’est que nous avons allumé un chauffe-eau qui n’avait pas de voie d’évacuation et que le monoxyde de carbone nous a tous empoisonnés». Des nouvelles rassurantes car un drame a été évité de peu chez les Falcao.