Un attaquant fait ses débuts en professionnel à 13 ans

Alors que l’éternel espoir déchu du football américain, Freddy Adu avait débuté dans le championnat américain de football à 14 ans, Da’vian Kimbrough a fait encore mieux. Rejoignant en 2021 la franchise de Sacramento Republic FC qui évolue en USL Championship - ligue fermée américaine d’un niveau inférieure à la MLS - à seulement 11 ans, l’attaquant a finalement débuté à 13 ans, cinq mois et 13 jours. Entré à la 87e minute d’un match face au Lights de Las Vegas (victoire 2-0), le Mexicain devient donc le plus jeune joueur de l’histoire du football aux États-Unis.

Voir des joueurs propulsés si rapidement dans le football professionnel n’est pas une nouveauté aux États-Unis puisque Maximo Carrizo a notamment signé son premier contrat professionnel avec New York City FC à 14 ans. «Il n’est pas nécessaire de lui mettre ce genre de pression. Ce n’est pas quelqu’un sur qui nous compterons pour commencer les matchs quand il aura 13 ans et demi ou 14 ans, ce sera quand il sera prêt. Il va avancer à son rythme, et c’est notre travail en tant que club de le préparer à cela grâce à un plan de développement qui continue de le mettre au défi de la bonne manière et le met en position de réussir» a notamment déclaré le président du club Todd Dunivant auprès de The Athletic en août dernier.