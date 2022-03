Les records battus par Karim Benzema en Ligue des Champions

Karim Benzema a encore prouvé au monde, s'il en avait besoin, qu'il était l'un des tous meilleurs joueurs de la planète en inscrivant un triplé synonyme de qualification face au PSG en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Dans une compétition qu'il connait bien et qu'il dispute depuis longtemps, l'ancien joueur de l'OL a fait tomber deux records en une soirée.

34 - At the age of 34 years and 80 days, Karim Benzema has become the oldest player to score a UEFA Champions League hat-trick, taking the mantle from Olivier Giroud. There were just 106 seconds between the Frenchman's second and third goals this evening. Goosebumps. pic.twitter.com/XPcdhIAuAi