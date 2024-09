Espagne : ça commence à bouger pour Marco Asensio

« Normalement, nous jouons en fonction des espaces et des moments. Habituellement, le numéro 9 n’est pas un joueur qui touche beaucoup le ballon. Dans ce genre de configuration, le neuf est plus là pour finaliser les actions et générer des occasions. Mais quand tu joues avec un neuf qui donne plus de continuité à ton jeu, comme par exemple Asensio, il se passe d’autres choses ». Tels étaient les propos de Luis Enrique au sujet du repositionnement de Marco Asensio au poste de 9.

Il faut dire que sur ce début de saison, l’ancien du Real Madrid a franchi un nouveau cap. Buteur face à Montpellier, il avait ensuite rendu une nouvelle bonne copie face au LOSC ce week-end. De quoi s’assurer une place dans le onze de son compatriote, et devenir un des hommes forts de l’attaque parisienne. De l’autre côté des Pyréneés, où certains l’avaient ainsi un peu perdu de vue, il est de nouveau mentionné dans les articles de presse, à l’image d’un article du quotidien AS, qui explique que l’on voit « un autre Asensio ».

Luis de la Fuente le suit

Et forcément, nos confrères reparlent de lui pour la sélection championne d’Europe il y a quelques semaines. Selon le média ibérique, le sélectionneur Luis de la Fuente le suit de près, et est très attentif à ses prestations sous la tunique parisienne. Il chercherait même à lui faire une place dans le groupe de la Roja, pourtant bien fourni aux postes offensifs.

Un temps indiscutable dans les listes de la sélection espagnole, Asensio (38 sélections 2 buts) n’a plus défendu les couleurs de son pays depuis la trêve de septembre 2023, soit un an. Il s’était d’ailleurs blessé contre la Géorgie, et avait manqué deux mois et demi de compétition. Luis de la Fuente n’a ensuite plus fait appel à lui. Mais il est fort probable que, si Asensio continue sur cette lancée, on puisse le voir combiner avec Dani Olmo ou Lamine Yamal dans les mois à venir…