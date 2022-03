LFP : CVC rafle la mise pour la société commerciale

Alors que la LFP a décidé d'ouvrir son capital à un investisseur et de créer une société commerciale, CVC Capital Partners, parmi les 10 plus grands fonds de capital-investissement au monde, co-propriétaire de Newcastle et également engagé avec la Liga, a retenu l'attention du conseil d'administration de la Ligue. Les deux entités vont ainsi entrer en négociations exclusives, comme l'indique le communiqué de la LFP ce vendredi.

« A l’issue d’un processus concurrentiel et après revue détaillée des offres fermes reçues, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jour à l’unanimité d’entrer en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC dans le cadre du projet de création d’une société commerciale. Cette opération permettrait à la LFP de céder 13% de la nouvelle société commerciale en contrepartie d’1.5 milliard d’euros, valorisant ainsi la société commerciale à 11.5 milliards d’euros. Une annonce sera faite lors de la signature de la documentation définitive qui devrait intervenir dans les prochaines semaines. »