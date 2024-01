Mercato : ces anciens de Ligue 1 en quête de rebond

Notre tour d’horizon débutera en Angleterre, terre d’exil pour d’anciens joueurs du championnat de France qui n’ont pas eu la réussite escomptée. C’est le cas de Saïd Benrahma. Arrivé à West Ham après un passage remarquée à Brentford, l’attaquant algérien traîne son spleen dans la banlieue londonienne. De moins en moins utilisé par David Moyes cette saison, le joueur de 28 ans est dans le creux de la vague. Fort heureusement pour lui, il dispose d’une sacrée cote dans l’Hexagone. Un temps approché par l’Olympique Lyonnais, l’ancien Niçois figure plus que jamais sur les tablettes de l’OM, motivé à l’idée d’obtenir son prêt. Mais le club phocéen devra vraisemblablement revoir son offre à la hausse car son manager a indiqué dans les colonnes de The Standard qu’il était ouvert à une vente du joueur dont le contrat arrive à son terme en juin 2026. Côté indésirable chez les Hammers, on retrouve également Maxwel Cornet. Arrivé à l’été 2022, le joueur de 27 ans révélé sous les couleurs rhodaniennes n’a jamais réellement eu l’occasion de s’exprimer avec la formation du district de Newham et doit se contenter de quelques bouts de rencontres cette saison. Intéressé par ses services lors du mercato estival, Everton pourrait revenir à la charge en vue de pallier un probable départ d’Arnaut Danjuma, ardemment courtisé par l’OL.

Plus au nord, du côté de Birmingham, la carrière de Bertrand Traoré est à l’arrêt. Revenu à Aston Villa à la demande d’Unai Emery au terme d’une courte expérience de 6 mois à Istanbul Basaksehir en janvier 2023, l’ancien Lyonnais a bouclé une deuxième partie de saison fracassante avant de disparaître des radars cette saison. Comptabilisant 5 petites apparitions (toutes compétitions confondues), le Burkinabé est condamné à un rôle de remplaçant chez les Villans. Actuellement en Côte d’Ivoire pour y disputer la CAN, le joueur de 28 ans espère retrouver rapidement des sensations. Son partenaire du Villa Park, Clément Lenglet, est tout autant en quête de rédemption. Le Tricolore joue un rôle réduit outre-Manche mais jouit d’une sacrée cote à l’étranger. Aux dernières nouvelles, l’AC Milan aurait fait de l’ex-défenseur de Nancy sa cible numéro une dans l’optique de renforcer sa défense. Reste aux Lombards de se mettre d’accord avec le FC Barcelone. S’il a laissé des souvenirs mitigés aux supporters marseillais, Nuno Tavares semble avoir pris la mauvaise décision en ralliant à nouveau l’Angleterre. Dans l’impasse à Nottingham Forest (prêté par Arsenal), le Portugais pourrait bien rebrousser chemin dans les jours à venir. En quête d’un latéral malgré la récente signature d’Ulisses Garcia, l’OM songerait à casser son prêt pour l’enrôler avant la date fatidique. Les prochains jours risquent de lui apporter des réponses…

En Italie, ex-Marseillais et Parisiens à la dérive

Direction l’Italie où un certain Alexis Sanchez a connu des jours meilleurs en Lombardie. De retour à l’Inter Milan après un passage remarqué à l’Olympique de Marseille, l’international chilien peine à faire son trou sous la houlette de Simone Inzaghi, à tel point que son ex-coéquipier en sélection, Arturo Vidal, lui a vivement conseillé de quitter le finaliste de la dernière Ligue des champions. Si son temps de jeu n’évolue guère, l’ex-Phocéen pourrait se laisser tenter par l’Arabie saoudite. Même son de cloche pour un ancien de la maison olympienne : Florian Thauvin. Le joueur de 30 ans a beau se montrer performant à l’entraînement, il éprouve toutes les difficultés du monde à obtenir les faveurs de son coach, Gabriele Cioffi, qui préfère le laisser sur le banc, même lorsqu’il se distingue par des entrées fracassantes comme face à la Fiorentina (20e journée de Serie A). Plus que jamais sur le départ, le champion du monde 2018 a des touches en Allemagne ainsi qu’en Ligue 1 et pourrait donc aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Le principal intéressé opterait néanmoins pour un retour dans l’Hexagone, idéalement à l’OM comme il l’a indiqué lors d’une interview accordée au média «Carré».

Et quid de Renato Sanches ? Cédé par le Paris Saint-Germain à l’AS Rome l’été dernier, l’ancien Parisien dispose d’un faible temps de jeu. Annoncé avec insistance sur le départ, ce dernier pourrait finalement revoir ses plans avec l’arrivée sur le banc romain de Daniele De Rossi, en lieu et place de José Mourinho bien que d’autres clubs étrangers demeurent dans l’attente afin de l’accueillir cet hiver. Blessé depuis le début du mois de décembre et sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la Juventus Turin, Moïse Kean voit son avenir s’assombrir dans le Piémont au regard des récentes performances du jeune Kenan Yildiz et du retour en grâce d’Arkadiusz Milik. S’il risque d’être une des attractions de la fin du mercato hivernal, le joueur de 23 ans plaît de l’autre côté des Alpes mais pas que, puisque des écuries françaises telles que le Stade Rennais ou l’OGC Nice seraient intéressées par ses services. Un départ n’est pas à exclure pour un joueur qui rêve de disputer l’Euro 2024 avec la Squadra Azzurra.

D’anciennes pointures de Ligue 1 font face à un chemin de croix en Turquie…

En Turquie, plusieurs ex-pensionnaires du championnat de France sont dans le dur à l’image de M’Baye Niang. Malgré des statistiques personnelles encourageantes (20 apparitions, 13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues) depuis son arrivée l’été dernier en provenance de l’AJ Auxerre, l’avenir de l’attaquant de 29 ans passé par le Stade Rennais à l’Adana Demirspor reste en suspens. En proie à une instabilité financière, l’actuel 6e du championnat turc serait disposé à sacrifier son meilleur buteur cette saison pour renflouer ses caisses, d’autant que le principal intéressé est actuellement en brouille avec sa direction après avoir réclamé publiquement des nombreux salaires impayés. Un autre coéquipier risque de lui emboîter le pas, à savoir Mario Balotelli. Après un passage tumultueux au FC Sion, l’ancien Marseillais a fait son retour à l’Adana Demirspor. Toutefois, sa deuxième saison n’a pas été aussi fructueuse (seulement 3 buts en 5 participations). Sur le chemin de la guérison après une grave blessure au genou, l’ex-international transalpin devrait mettre un terme à sa collaboration avec les Mavi Simsekler à en croire les dernières informations de la presse turque. Malgré ses 33 ans, «Super Mario» n’a pas l’intention de raccrocher les crampons et rêve de terminer sa carrière en Italie. Cela tombe bien puisque des négociations avancées sont en cours avec la Salernitana et selon nos informations, un accord devrait être trouvé dans les prochaines heures entre les deux parties.

Auteur de quelques sorties étincelantes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Giannelli Imbula enchaîne depuis les désillusions. Aujourd’hui sous les couleurs d’Istanbulspor, le milieu de terrain congolais vit un véritable cauchemar avec l’actuel lanterne rouge de Süper Lig (D1 turque). Boudé par son entraîneur, le joueur de 31 ans espère mettre un point d’honneur à son calvaire en volant une énième fois vers de nouveaux horizons. Reste à savoir quels seront les clubs intéressés. Autre joueur à la dérive en Turquie : Rachid Ghezzal. Non-retenu pour participer à la CAN avec les Fennecs, l’Algérien passé par l’OL et l’AS Monaco a connu un mois de décembre compliqué à Besiktas. Au même titre qu’une poignée de ses coéquipiers, le joueur de 31 ans a été, pendant un temps, exclu de l’équipe première après des contre-performances en championnat. De retour à la compétition ces derniers jours, le natif de Décines-Charpieu serait enclin à prendre la poudre d’escampette à quelques mois du terme de son bail avec les Aigles noirs. Prêté par Tottenham à Galatasaray jusqu’à l’été 2025, Tanguy Ndombele n’a été titularisé qu’une seule fois en championnat avec les Cimbom au cours des deux derniers mois. Plus que jamais relégué à un rôle de remplaçant, le joueur de 27 ans envisage un retour en France. De même, le champion du monde 2018, Steven Nzonzi est en difficulté à Konyaspor et envisage un retour dans l’Hexagone pour conclure sa carrière. Au regard des différents profils abordés, la liste des ex-pensionnaires de Ligue 1, à la recherche d’un nouveau défi, fait saliver. À bon entendeur !