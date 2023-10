Jamal Musiala commence à faire paniquer le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Il n’a que 20 ans, mais il fait partie des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Voilà plusieurs saisons déjà que Jamal Musiala régale les amateurs de Bundesliga et de football en général. Cette saison, il a aussi bien commencé avec le Bayern malgré une petite blessure à la cuisse qui lui a fait manquer un mois de compétition, et il a par exemple brillé lors des duels face à Leipzig (2-2) et Copenhague (2-1) avant la trêve internationale.

L’international allemand est donc appelé à marquer l’histoire du Bayern, et logiquement, tous les supporters bavarois espèrent qu’il aura une trajectoire à la Thomas Müller et qu’il terminera sa carrière au club. Seulement, comme l’indique le journal Marca, il y a danger pour le Bayern. D’un point de vue contractuel, les Bavarois peuvent être sereins, c’est vrai, puisque le bail qui lie les deux parties expire en 2026, ce qui donne une belle marge de manoeuvre aux dirigeants de l’ogre allemand dans le cadre des négociations pour une prolongation.

Une inquiétude légitime ?

Seulement, le média indique que ces discussions avec le joueur s’annoncent difficiles. Dans un article qui fait le lien entre les carrières de Jude Bellingham et Jamal Musiala - les deux joueurs ont joué ensemble chez les jeunes en sélection anglaise - le média indique qu’une prolongation s’annonce tout sauf évidente, et que la possibilité, lointaine certes, de voir le joueur filer gratuitement en 2026 est clairement envisageable. Le journal qui couvre l’actualité du football espagnol et du Real Madrid laisse d’ailleurs entendre, de façon plutôt implicite, que les Merengues pourraient se positionner… Pour rappel, les Madrilènes seraient aussi sur Alphonso Davies, en fin de contrat en 2025.

Il faut dire qu’en hiver dernier, le directeur sportif Hasan Salihamidžić avait publiquement confirmé des négociations à venir avec le clan Musiala : «bien sûr, nous avons dit à sa mère Carolin et à ses représentants avant la Coupe du monde que nous étions très heureux avec Jamal et leur avons fait savoir que nous voulions nous asseoir avec eux après la Coupe du monde pour discuter de l’avenir.» Mais depuis, la situation n’a pas absolument pas évolué, et ça commence à en inquiéter plus d’un Outre-Rhin…