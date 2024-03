France - Chili : les compositions officielles

Trois jours après sa défaite 2-0 contre l’Allemagne, la France défie le Chili à 21h pour un nouveau match amical.. Les Tricolores s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jonathan Clauss, Wiliam Saliba, Ibrahima Konaté et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d’Eduardo Camavinga et de Youssouf Fofana. Enfin, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

De son côté, la Roja s’articule en 4-2-3-1 avec Claudio Bravo comme dernier rempart. Devant lui, Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Diaz et Gabriel Suazo composent la défense tandis qu’on retrouve Rodrigo Echeverria et Marcelino Núñez dans l’entrejeu. Dario Osorio, Alexis Sanchez, Victor Davila sont placés en attaque derrière Eduardo Vargas.

Les compositions

France : Maignan - Clauss, Saliba, Konaté, T.Hernandez - Tchouaméni, Camavinga, Fofana - Kolo Muani, Giroud, Mbappé

Chili : Bravo - Isla, Lichnovsky, Diaz, Suazo - Echeverria, Núñez - Osorio, Alexis Sanchez, Davila - Vargas