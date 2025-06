Mondial des Clubs : Fluminense renverse Ulsan, River Plate accroché par Monterrey

Pas de club européen sur le pont cette nuit, mais déjà des matches capitaux dans la course à la qualification en huitième de finale de cette Coupe du monde des clubs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Fluminense et Ulsan ont offert du spectacle. Après une bonne entame, les Brésiliens vont ouvrir le score sur un coup franc en pleine lucarne de Jhon Arias (26e) avant de plier par deux fois sur deux contre-attaques de Lee Jin-Hyun (37e) et Um Won-Sang (45+3e).

Dominés, les Sud-coréens ont piqué par deux fois en deux occasions, et vont ensuite faire le dos rond avant de finalement craquer sur une reprise de volée de l’entrée de la surface de Gustavo Nonato (66e). Fluminense va pousser, et faire plier son adversaire en toute fin de match sur un cafouillage conclu par Juan Pablo Freytes (83e), puis une tête de Keno (90+2e). Dans l’autre rencontre, bien moins de spectacle, avec un match nul et vierge entre le River Plate de Franco Mastantuono et le CF Monterrey de Sergio Ramos, dans une rencontre âpre et remplie de fautes.

