OM : Marcelino impressionné par l’Orange Vélodrome

Vainqueur pour son premier match en Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille compte bien récidiver, ce vendredi, sur la pelouse du FC Metz à l’occasion de la deuxième journée. Quelques heures seulement après la désillusion vécue sur la scène européenne, les Olympiens auront, en effet, à cœur de réagir, bien qu’éloignés de leur public. Présent en conférence de presse, Marcelino est d’ailleurs revenu sur l’incroyable ambiance du Vélodrome.

«Il faut le vivre pour le comprendre. Je n’ai jamais vécu et pourtant, j’ai entraîné dans des environnements assez chauds. Je l’ai dit aux joueurs, il faut en profiter. Le public te pousse quand tu as de l’ambition. Même si c’est dur face aux grandes équipes, le public est passionnant et toujours présent. Je veux les remercier. Je leur présente nos excuses pour l’élimination, mais je sais qu’ils ont vu qu’on avait tout donné et qu’on avait eu beaucoup d’occasions. Les détails ont fait la différence ou le destin», a ainsi assuré l’ancien coach de Bilbao.