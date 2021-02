Droits TV : Canal+ renvoie la LFP dans les cordes

Le conflit entre la LFP et Canal+ est plus que jamais tenace. Pour rappel, la chaîne cryptée a contesté juridiquement l’appel d’offres lancé par la Ligue après le retrait de Mediapro. En clair, la LFP a mis en vente les lots 1 et 2, mais pas le 3 (détenu par beIN Sports et sous licencié à C+). Une initiative qui n’a pas plus au groupe présidé par Maxime Saada qui réclame donc un appel d’offres complet.

Jouant la sourde oreille, la LFP a maintenu son appel d’offres. Un choix infructueux puisque ni Canal+, ni beIN Sports, ni RMC Sport ne se sont positionnés pour acquérir les deux lots proposés. Face à cette situation, les équipes de Vincent Labrune auraient pu toutefois répondre favorablement aux trois candidats ayant fait des offres (Amazon, DAZN, Discovery), même si le prix de réserve n’avait pas été atteint.

Mais Canal + diffusera quand même OM-PSG

Au lieu de ça, la LFP a décidé de négocier au gré à gré avec les médias ayant été candidats ou non à l’appel d’offres. Un scénario synonyme d’espoir pour certains, Labrune maintenant toujours le contact avec Saada. Mais selon L’Equipe, Canal + a refusé cette solution. Le groupe propriété de Vincent Bolloré reste campé sur ses positions et n’agira que si un appel d’offres complet est réalisé.

Dans l’impasse, la LFP va-t-elle revoir sa copie dans l’urgence ou faire sans C+ ? La question se pose car la chaîne cryptée est censée payer une échéance des droits TV le 5 février prochain (56 M€ hors taxes). En cas de non paiement, difficile de voir la Ligue ne rien faire pour ce lot 3. En attendant, le quotidien confirme que le Clasico OM-PSG sera bien diffusé sur la chaîné Téléfoot, avant que Maxime Saada n'informe sur Twitter que la rencontre sera également diffusée sur Canal+.