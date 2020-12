Real Madrid : un ex du Bayern compare Vinicius Jr à Neymar

La suite après cette publicité

Au Real Madrid, certains jeunes ont un coup à jouer en attaque et notamment sur les ailes. Avec les blessures à répétition d'Eden Hazard, Rodrygo et Vinicius Jr ont une opportunité de se montrer sur le côté gauche. Pour l'instant, cela semble être le premier qui en profite grâce aux déboires du second.

En effet, l'ancien de Flamengo se montre très irrégulier lors de ses sorties, capable du meilleur comme du pire. Mais le potentiel est grand pour le joueur de 20 ans qui peut représenter l'avenir de la Seleçao. C'est en tout cas l'avis de Marcelo Lins Martins, ancien préparateur physique du Bayern. Il a dévoilé son optimisme dans Marca : « Vinícius Jr a 20 ans, il est très jeune. S'ils vont lentement avec lui et que le travail se fait bien sur la durée, c'est un joueur qui pourrait être le nouveau Neymar. »