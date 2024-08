JO 2024 : la France a hâte d’en découdre avec l’Espagne

Ce lundi, l’équipe de France olympique est passée par toutes les émotions face à l’Egypte. Menés en début de seconde période suite à un coup de pétard de Saber, les hommes de Thierry Henry ont douté pendant longtemps. Pour autant, supérieurs dans le jeu, les Bleus ont réussi à enfin concrétiser leurs occasions. En fin de rencontre, Jean-Philippe Mateta a alors délivré le public lyonnais grâce à une superbe frappe sous la barre (83e), envoyant ainsi les 22 acteurs de la rencontre en prolongations. C’est durant ce temps supplémentaire que le buteur de Crystal Palace s’est offert le doublé avant que son ancien coéquipier Michael Olise n’offre le billet de la finale aux Bleus sur un tir rasant du gauche. À l’image de l’antre rhodanien, tout le groupe France a exulté au coup de sifflet final et cette belle réaction face aux Egyptiens assure à la délégation française une autre breloque sur ces JO impressionnants.

Thierry Henry savoure mais donne déjà rendez-vous à l’Espagne

Très expressif dans sa zone technique, Thierry Henry était un homme heureux au terme de cette demi-finale ébouriffante. Outre le parcours sans faute de son équipe jusqu’ici, la légende d’Arsenal est aussi enjoué à l’idée de ramener une médaille et de ne pas être l’équipe qui rentre bredouille dans ces Jeux historiques pour la nation tricolore : «je vais être honnête avec vous, je suis surtout heureux pour la team France. Quand tu vois tout le monde prendre des médailles à droite à gauche, tu n’as pas envie de laisser tomber les gars. Attention, je ne dis pas que les autres ont laissé tomber mais tu n’as pas envie d’être l’équipe qui ne ramène pas de médaille. C’est désormais chose faite. On verra maintenant la couleur au Parc des Princes. Mais, franchement, je suis en train de vivre un rêve et je n’ai pas envie de me réveiller. Quand tu vois d’où on est partis… Sans rentrer dans les détails, ce n’était pas évident.»

Désormais, le champion du monde 1998 et son groupe ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Comme leurs aînés de l’Euro 1984, les Bleus veulent battre l’Espagne en finale au Parc des Princes. Pour ce faire, l’euphorie doit retomber et tout le monde doit se remobiliser pour affronter des Ibériques toujours redoutables. Thierry Henry en est bien conscient comme il l’a affirmé à l’issue de la rencontre face aux Pharaons : «je veux d’abord tirer un grand coup de chapeau à l’Égypte car cela n’a pas été évident. Maintenant, tout le monde sait très bien combien cela va être difficile contre l’Espagne. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ils arrivent souvent en finale. À nous de voir ce qu’on peut faire. Ce sera encore plus difficile en finale. Avoir le "soulagement" d’obtenir déjà une médaille, ce n’est quand même pas mal…Une mission déjà réussie ? Ce n’est pas une mission. On veut juste représenter notre pays. On se donne la chance de rêver en passant tour après tour. On verra bien ce qui va se passer contre l’Espagne, ce sera un match difficile mais on va essayer de faire la différence.»

Castello Lukeba et Alexandre Lacazette veulent ramener l’or

Lors du dernier Euro, l’équipe de France a également été battue par l’Espagne en demi-finale dans une rencontre à sens unique pour les Ibériques. Une mésaventure qu’Alexandre Lacazette n’a pas vécu. Pas appelé par Didier Deschamps depuis des années, le buteur compulsif de l’OL est l’auteur d’une belle campagne en tant que capitaine de la France dans ces JO. Auteur d’une seule réalisation jusqu’ici, le Général compte bien aller jusqu’au bout. Encore muet face au but, le natif de Lyon a tout de même savouré la rencontre sur ses terres et n’est pas malheureux de ne pas avoir marqué : «c’est incroyable, le stade a été magique du début à la fin. Ils nous ont posé des problèmes mais on a gardé notre calme. On s’était dit au début du match de ne jamais lâcher, quel que soit le scénario. Vous pensez que je suis déçu parce que je n’ai pas marqué ? Je n’en ai strictement rien à faire car l’essentiel était la qualification. Et on se revoit bientôt avec le public. Ce match était un rêve. Je suis très heureux ce soir.»

Alors que Rayan Cherki a été encore mis de côté par Thierry Henry et n’a joué que cinq petites minutes sur son pré, Castello Lukeba a aussi fait son retour dans son Lyon natal ce lundi. Et le travail a été bien fait pour le défenseur du RB Leipzig, auteur d’une performance solide. Mais à l’image d’un groupe revanchard, le gaucher veut ramener l’or ce vendredi au Parc des Princes : «on a encaissé notre premier but dans cette compétition, on n’avait pas cette habitude. Mais on a vraiment une grosse équipe. Mentalement, on est tous soudés. On a fait les efforts et à la maison, devant un bon public, on ne pouvait pas laisser filer ce match. (…) C’est une première étape. L’objectif était d’aller au Parc des Princes (pour la finale, ndlr), maintenant on n’est plus qu’à un match de la médaille d’or. Ce sera difficile, mais il faudra bien récupérer pour être en forme.» En grande forme et remontés à bloc : les joueurs de l’équipe de France ont hâte d’en découdre ce vendredi contre l’Espagne pour rapporter une nouvelle médaille d’or à la France !