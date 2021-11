Juventus : Giorgio Chiellini de retour contre l'Atalanta

Un retour de taille. Alors que la Juventus reçoit l'Atalanta ce samedi (18 heures) pour l'un des chocs de la 14ème journée de Serie A, Massimiliano Allegri était présent la veille de cette rencontre pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le technicien italien, extrêmement critiqué face au début de saison extrêmement loin des attentes placées dans la Vecchia Signora, a profité de son passage devant la presse pour donner une bonne nouvelle faisant l'effet d'une petite éclaircie dans cette période morose que traverse le cador italien : le retour du pilier, Girogio Chiellini (37 ans), absent depuis début novembre en raison d'un problème aux adducteurs.

« Giorgio Chiellini et Federico Bernardeschi seront disponibles demain (samedi) », a dans un premier temps lâché Max Allegri, avant d'en dire un peu plus sur l'état de ses troupes. « Mattia De Sciglio sera disponible mardi (pour le déplacement de la Juve sur la pelouse de la Salernitana en championnat, NDLR). Aaron Ramsey est toujours indisponible. Paulo Dybala (rentré en jeu à Chelsea, 0-4, mardi en Ligue des champions) est en bonne forme, et je crois que demain (samedi) il débutera le match. » Suffisant pour remettre la Juventus sur le droit chemin ?