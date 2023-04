Vidéo : le triplé historique de Karim Benzema fait trembler Twitter

Si Valladolid s’était procuré la première occasion de la rencontre avec cette frappe sur le poteau de Roque Mesa (11e), le Real Madrid a vite plié les débats. En 7 minutes, Benzema s’est offert un triplé, en première période. Et de fort belle manière. Après avoir placé une tête en renard des surfaces (2-0, 29e), il a enchaîné d’une frappe sublime en lucarne (3-0, 32e) avant de placer une bicyclette sur un centre d’un Rodrygo disponible sur le couloir droit (4-0, 36e). C’est le triplé le plus rapide de l’histoire pour un joueur du Real Madrid ! La légende KB9 n’est pas fini et a littéralement cassé Twitter !

