Le Bayern enrôle un jeune talent offensif de Hoffenheim

Le FC Bayern vient d'officialiser la signature d'un jeune talent offensif, en la personne d'Armindo Sieb. L'attaquant de 17 ans arrive des U17 du TSG 1899 Hoffenheim et va intégrer pour les trois prochaines saisons le campus du FC Bayern. «Avec Armindo, nous gagnons un grand talent offensif allemand», a expliqué Jochen Sauer, le directeur du centre de formation, sur le site du club.

Armindo Sieb a attiré l'attention en Bundesliga U17 et en équipe nationale avec de belles performances et a suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Né le 17 février 2003 à Halle-sur-Saale, il a cette saison inscrit dix buts et délivré cinq passes décisives en 15 apparitions avec les U17 de Hoffenheim. En sélection allemande, l'ancien RB Leipzig (2014-2017) a marqué trois buts en trois apparitions. Il évoluera donc dès la saison prochaine sous les couleurs bavaroises.