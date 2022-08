FC Barcelone : incroyable retournement de situation dans le dossier Frenkie de Jong !

La suite après cette publicité

C'est l'un des principaux feuilletons de ce mercato estival : l'avenir de Frenkie de Jong. Partira ? Partira pas ? Une chose est sûre, le milieu de terrain néerlandais (44 sélections, 1 but) est, depuis plusieurs semaines, au cœur d'un énorme bras de fer avec la direction du FC Barcelone. Pisté par Manchester United ou encore Chelsea, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a toujours affiché sa volonté de rester en Catalogne. Oui, mais voilà. En difficulté sur le plan financier, le board catalan aurait demandé au joueur batave de procéder à une baisse significative de 50% de ses émoluments, si ce dernier désirait rester au club.

Une demande refusée, dans un premier temps, par le joueur de 25 ans, déterminé à poursuivre l'aventure catalane sous les mêmes conditions salariales. Pourtant, selon les dernières informations rapportées par Sport, le numéro 21 du Barça a finalement décidé de donner mandat à son agent pour négocier un nouveau contrat avec le club catalan dès cette saison. Une renégociation qui pourrait alors déboucher sur une baisse de sa rémunération nette ou un report de salaire. Malgré les tensions vécues ces dernières semaines et les offres reçues en provenance de Premier League, Frenkie de Jong est donc bien parti pour rester.

Le Barça en passe de remporter son bras de fer face à Frenkie de Jong !

Avec ce possible accord à venir, la direction du Barça - qui disposerait encore de 57 millions d’euros pour attirer de nouvelles recrues lors du mercato estival selon Marca - aurait ainsi plus de marge de manœuvre sur le marché des transferts, notamment par rapport au "salary cap" imposé par la réglementation de la Liga. Avec une enveloppe d’environ 200 millions d’euros pour recruter cet été, les Blaugranas - qui n'ont dépensé que 148 M€ avec Robert Lewandowski contre 50 millions d’euros, Jules Koundé pour 50 millions d’euros et Raphinha pour 48 millions - risquent donc encore d'enflammer le mercato.

De nouvelles offensives en perspective également permises par le choix final de Frenkie de Jong. En acceptant cette baisse de salaire, voire une éventuelle prolongation de contrat en échange d'un étalement de sa rémunération actuelle, le Hollandais va ainsi donner un gros coup de pouce au Barça. Un effort financier qui n'est pas sans rappeler celui de plusieurs cadres de l'équipe, tel que Gerard Piqué qui avait consenti à une baisse de ses émoluments, en plus d'un paiement différé. En définitive, le Barça est en passe de gagner son bras de fer avec le Batave, mais le geste est à souligner.