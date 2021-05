Championship, play-offs : Brentford et Swansea se retrouveront à Wembley pour la finale

La finale des play-offs de Championship est connue : Brentford affrontera le Swansea d'André Ayew, samedi 29 mai prochain (16h) à Wembley, afin de déterminer laquelle de ces deux formations rejoindra Norwich et Watford dans la liste des clubs promus en Premier League pour cette saison 2020-2021. Après avoir pris le meilleur contre Brentford lors de la demi-finale aller (1-0), Bournemouth pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 5ème minute grâce à Arnaut Groeneveld. Mais Ivan Toney (16e, sp) a rapidement remis son équipe dans le match. Puis les Cherries ont été réduits à 10 après l'expulsion de l'international gallois Chris Mepham (28e), et les Bees ont réussi à renverser la vapeur grâce à Vitaly Janelt (50e) puis Marcus Forss (81e) afin de prendre le meilleur sur Bournemouth (3-1).

De son côté, fort de son succès 1-0 à lors de la première manche sur la pelouse de Barnsley, Swansea s'est contenté d'un match nul 1-1 au Liberty Stadium. Matt Grimes avait ouvert le score pour les Swans à la 39ème minute, avant que Cauley Woodrow ne redonne un mince espoir à la formation entraînée par Valérien Ismaël à la 71ème minute. En vain, car Swansea n'a pas craqué et tient donc son billet pour la finale de ces play-offs de l'antichambre du football anglais. La logique est respectée et le duel entre Brentford, 3ème de la saison régulière, et Swansea, 4ème, promet une affiche disputée.