Jon Dahl Tomasson attend un nouveau challenge

Buteur de renom lorsqu'il était encore joueur, Jon Dahl Tomasson est devenu un entraîneur plein de promesses. Mieux, à la tête du Malmö FF, le Danois a écrit les premières lignes à son palmarès en décrochant deux titres de champion. Aujourd'hui sur le marché, la légende scandinave attend de trouver le meilleur projet pour la suite de sa carrière de technicien. «Pour être honnête, aujourd'hui, je ne sais pas quel sera mon nouveau projet en tant qu'entraîneur. C'est un sentiment excitant. Quelques clubs se sont intéressés et nous avons parlé à certain d'entre eux. Ce sont des clubs d'une dimension supérieure à Malmö, dans des championnats plus huppés, mais je ne peux pas donner de noms, pour être juste avec eux. Le mieux serait de démarrer dans un nouveau club cet été et pas maintenant, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en football. Parfois, les choses vont très vite», nous a-t-il expliqué, évoquant la fin de l'histoire avec le club suédois.

«Quitter Malmö était un choix difficile après deux titres de champion en deux saisons en Suède. Mais c'était aussi un choix difficile de quitter mon poste d'adjoint en sélection du Danemark juste après la qualification pour l'Euro 2020 après trois ans et demi sans défaite. Mais j'aime les challenges et j'aime être libre de suivre mes ambitions et de choisir mon projet, celui qui m'inspire le plus. C'est d'ailleurs ce que je cherche aujourd'hui. En tant que manager, il est difficile d'établir un plan de carrière, mais c'est un sentiment agréable de pouvoir choisir et de partir quand tu es au top pour aller chercher de nouveaux rêves. Si j'étais resté à Malmö, je suis sûr que nous aurions gagné un troisième titre consécutif, parce que l'équipe que nous avons construite est devenue très forte. Bien sûr, c'est un sentiment très fort de partir sur deux titres avec ce grand club, l'un des plus grands en Scandinavie».