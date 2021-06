Euro 2020 : les Bleus qualifiés si...

La suite après cette publicité

Ce mercredi, les Bleus vont affronter le Portugal pour ce qui sera le dernier match de poules de la compétition. Avec quatre points, les Français sont en tête du groupe F et ont donc la possibilité de finir premiers, ce qui leur assurerait une place dans un tableau un peu plus confortable pour la suite. Ils pourraient aussi être déjà qualifiés avant même de jouer.

Ce lundi soir, s'il y a un vainqueur entre l'Ukraine et l'Autriche et que la Finlande perd contre la Belgique ou que la Russie perd contre le Danemark, les hommes de Deschamps seront qualifiés, car les deux troisièmes de ces deux poules auront 3 points, soit un de moins que les Bleus. Si cela n'arrive pas, il faudra attendre encore un peu et espérer un match nul entre la Croatie et l'Écosse (les deux équipes auront deux points) ou une victoire ou un nul de la Suède contre la Pologne (Lewandowski et consorts n'auraient que deux points). Dans tous ces cas, les Français seraient assurés de finir, au pire, meilleurs troisièmes.