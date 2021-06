Barça : Memphis Depay réagit à son arrivée

La suite après cette publicité

Ce samedi, le FC Barcelone annonçait l'arrivée de sa troisième recrue estivale. Après Sergio Aguero et Eric Garcia, les Blaugranas enregistrent la venue d'un nouveau joueur libre : Memphis Depay. L'attaquant néerlandais a paraphé un contrat de deux saisons avec les pensionnaires du Camp Nou.

Actuellement avec la sélection des Pays-Bas pour disputer l'Euro 2020, l'ancien Lyonnais a exprimé sa joie de rejoindre le club catalan sur ses réseaux sociaux. « Un grand rêve d'enfant. Rêver grand. Je suis super excité de rejoindre mon nouveau club, » a ainsi confié Depay. L'intéressé retrouvera notamment en Catalogne Ronald Koeman et Frenkie de Jong.

Dream big kid.. Dream big.

Super excited to join my new club! @fcbarcelona



👉🏽🦁👈🏽 𝑮𝒐𝒅’𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏 pic.twitter.com/WnV1ufoBYw