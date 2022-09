Nantes-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Ce match n'a bien évidemment pas la saveur d'un PSG-OM, d'un PSG-OL ou d'un OL-OM. Pourtant, cette rencontre, qui va opposer le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, est très attendue. Nantes et le PSG s'affrontent ce samedi soir au Stade de la Beaujoire. Après avoir écrasé Clermont (0-5) puis Lille (1-7) et Toulouse (0-3) à l'extérieur, les Parisiens veulent poursuivre leur folle série en Ligue 1 devant une équipe nantaise qui en avait pris 4 à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions. Ce match de prestige pourrait conforter encore un peu plus le PSG à la première place, d'autant que l'OM et Lens sont également au coude-à-coude en tête du classement de la L1.

Le FC Nantes est bien calé en milieu de tableau avec une victoire, 3 nuls et une défaite. Les Canaris chercheront surtout à ne pas couler face à l'armada parisienne, comme le 31 juillet lors du TdC. Pour Nantes, qui va débuter sa campagne de Ligue Europa jeudi prochain, une grosse claque tomberait forcément mal. Antoine Kombouaré pourra compter sur Ludovic Blas et Moses Simon qui n'ont pas eu de bon de sortie cet été, mais devrait se passer de Quentin Merlin et de Moussa Sissoko, blessés. Du côté de Christophe Galtier, tout va bien hormis la blessure de Presnel Kimpembe, qui devrait être remplacé par Danilo. On pourrait aussi assister aux premiers pas des recrues estivales fraîchement débarquées dans la capitale, à savoir Carlos Soler et Fabian Ruiz.

