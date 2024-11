Arsenal : un départ de taille fragilise Mikel Arteta

Edu a joué avec les Invincibles d’Arsène Wenger, mais n’est pas un intouchable pour autant. En effet, selon les informations du Daily Mail ce lundi matin, le directeur sportif d’Arsenal va quitter son poste. La décision viendrait toutefois de lui, même si elle apparaît totalement inattendue. La raison n’est pas encore véritablement connue, une lutte d’influences en plus haut lieu n’étant pas une considérée comme une justification unique de son choix.

Pour Arsenal, c’est un coup dur en plein cœur de la saison. Car Edu s’était imposé comme le visionnaire de la refonte des Gunners, après des années de médiocrité. Arrivé en 2019 comme directeur technique, il a vite fait l’unanimité. Et il a gravi les échelons pour devenir le directeur sportif et le maître d’œuvre de la restructuration sportive.

Débauché par Marinakis ?

Il a ainsi gardé confiance en Mikel Arteta lorsque les résultats n’ont pas toujours été convaincants. Le coach espagnol perd donc là un gros soutien au sein du club londonien. Et pas au meilleur moment, puisque Arsenal a encore perdu à l’extérieur ce week-end, contre Newcastle, après la défaite contre Bournemouth il y a deux semaines. L’entraîneur n’est pas en danger, mais il faudra regarder l’évolution de son cas à l’issue de la saison.

Edu est à l’origine de transferts qui ont marqué les esprits, comme ceux de Martin Odegaard ou plus récemment de Declan Rice, deux joueurs majeurs. Et c’est aussi lui qui a poussé vers la sortie des joueurs plus onéreux comme Pierre-Emerick Aubameyang. Bref, c’est un professionnel de qualité qui est en passe de quitter Arsenal. Selon Skysports, ce pourrait être pour rejoindre l’écurie d’Evangelos Marinakis, l’homme d’affaires grec qui détient notamment l’Olympiakos et Nottingham Forest.