Bruno Genesio en colère après la défaite du Stade Rennais

Le Stade Rennais semblait se diriger vers une courte défaite lors de son déplacement à Leicester mais le but de Iheanacho dans les arrêts de jeu de la seconde période est venu creuser l'écart et compliquer la tâche des Bretons au match retour. Interrogé par RMC Sport sur la défaite des siens, Bruno Genesio ne digère pas le deuxième but des Foxes : «on paie le manque de discernement encore à la fin comme à Paris. Cette fois c’est pire encore car ce n’est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a de la colère car ce n’est pas digne d’une équipe qui veut jouer la Coupe d’Europe.»

Le Stade Rennais avait pourtant les qualités pour gêner le club anglais, mais il leur a manqué un peu d'expérience pour ne pas reproduire les erreurs du passé : «ce que je regrette, c'est de ne pas apprendre de nos erreurs. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs sur le contenu du match. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Il reste un match retour. On a montré qu'on est capable de leur marquer des buts, de leur poser des problèmes. On aura notre public.»