OM : Rulli s’enflamme complètement sur Greenwood

Présent en conférence de presse ce vendredi, le portier marseillais Geronimo Rulli s’est confié sur le début de saison de son coéquipier Mason Greenwood. L’Argentin a eu des mots forts pour évoquer le meilleur buteur de l’équipe marseillaise estimant qu’il était clairement l’un des meilleurs joueurs du championnat de France cette saison.

«Je l’avais battu en finale de Ligue Europa (sourire). C’est le meilleur joueur ou l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Quand on voit comment il travaille, comment il est face au but… On est tranquilles avec lui, c’est important d’avoir ce type de joueurs, on en profite. J’aimerais le voir terminer meilleur buteur du championnat. Il m’impressionne surtout dans la surface, il ne rate pas le but. On est vraiment contents de l’avoir avec nous»

