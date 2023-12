ASSE : Christian Lattanzio sur une short-list de 5 noms !

Laurent Battles a pris la porte ces dernières heures après avoir enchaîné cinq défaites consécutives passant de la 2e place du classement de Ligue 2 à la huitième. Une situation intenable pour l’ancien coach de Troyes qui n’a pas survécu à la lourde défaite 1-3 à Geoffroy Guichard face à Guingamp. Et déjà l’ASSE planche sur son successeur. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les candidats sont nombreux. Si Olivier Dall’oglio est annoncé à juste titre sur la short list. D’autres noms sont en concurrence pour le poste. Outre Sabri Lamouchi, Stéphane Moulin fait office de grand favori de par son expérience de la Ligue 2.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Grenoble 28 17 4 7 7 3 21 17 6 Guingamp 27 17 9 7 6 4 24 15 7 Ajaccio 27 17 3 7 6 4 18 15 8 ASSE 24 17 -1 7 3 7 17 18 9 Rodez 23 17 1 6 5 6 26 25 Voir le classement complet

Mais un autre nom, moins connu, mais pourtant très expérimenté pourrait coiffer tout le monde au poteau, à savoir Christian Lattanzio. Selon nos informations, le club stéphanois a pris des renseignements à son sujet. Ce technicien italien de 52 ans possède une solide expérience d’adjoint que ce soit aux côtés de Fabio Capello en Équipe d’Angleterre, de Roberto Mancini à Manchester City, de Gianfranco Zola à West Ham où plus récemment à Nice aux côtés de Patrick Vieira. Ces deux dernières saisons, il a entamé une carrière d’entraîneur principal en MLS du côté de Charlotte où il a notamment atteint les play-off. Aujourd’hui libre de tout contrat, Lattanzio, dont le nom avait été évoqué à Troyes il y a quelques jours, parle parfaitement français et connaît très bien la Ligue 1 et la Ligue 2 pour l’avoir supervisé pendant 2 saisons. À suivre.