France-Belgique : Saliba et Upamecano n’ont pas peur de Lukaku

Il n’a pas inscrit le moindre but dans cet Euro 2024, mais Romelu Lukaku reste le danger offensif numéro un de la Belgique pour les médias. Présents en conférence de presse, William Saliba et Dayot Upamecano n’ont donc pas échappé aux questions sur l’homme qu’ils devront surveiller lundi prochain en huitième de finale.

La suite après cette publicité

« Il n’y a pas beaucoup de défenseurs qui aiment jouer contre Lukaku, mais on n’a pas le choix. Quand on veut jouer contre les meilleurs attaquants, on est content de jouer contre les meilleurs. On sait comment jouer. Il faut être concentré, il ne faut pas trop le coller. On va essayer de bien le bloquer », a indiqué Saliba, avant qu’Upamecano s’exprime à son tour. « On connait tous Lukaku, on sait ce qu’il est capable de faire. C’est un jour qui marque beaucoup de buts. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Après, il ne joue pas tout seul. Ça va être la Belgique. On ne va pas jouer que contre Lukaku, on ne va pas se focaliser que sur lui. On sait que c’est une arme dangereuse, mais il n’y a pas que lui. »