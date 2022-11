Mohamed Simakan pense avoir sa place chez les Bleus

Titulaire indiscutable dans son club allemand du RB Leipzig, évoluant en Bundesliga et en Ligue des champions, Mohamed Simakan rêve évidemment d'une place en équipe de France. Jamais appelé chez les Espoirs, l'ancien défenseur de Strasbourg pense tout de même pouvoir évoluer en A, à l'image de son coéquipier Christopher Nkunku (8 sélections).

« Ce n'est pas parce que j'ai l'âge de jouer en Espoirs que je ne peux pas être appelé en A. Quand on regarde la concurrence, on voit que c'est fort, mais je joue en Bundesliga et je joue la Ligue des champions. Il faut y croire. » confie ce dernier à L'Equipe.