Yassine Ben Hamed, Royal Antwerp : "je privilégie un retour en France"

Il était l’un des meilleurs latéraux gauches chez les jeunes en France. Arrivé à l’OL en 2016, alors qu’il n’avait que 13 ans, Yassine Ben Hamed a fait toutes ses classes dans le club de sa ville aux côtés de Rayan Cherki, Malo Gusto ou encore Florent Sanchez pour former une génération 2003 très performante. Désireux d’aller voir ailleurs, il avait choisi de rejoindre le LOSC en 2019. Un choix qui s’est avéré payant. Le jeune latéral gauche tape à l’œil de Luis Campos et Franck Béria, qui jouait à son poste. Mieux, les deux dirigeants nordistes sont emballés pour lui proposer un contrat professionnel avec les Dogues. Et alors qu’il est appelé en équipe de France U16 (9 sélections), U17 (3 sélections) et U18, tout va pour le mieux du côté de Ben Hamed à ce moment-là. C’est alors que sa jeune carrière prometteuse prend un tournant inattendu. Alors qu’il souhaitait signer avec les pros à Lille où Christophe Galtier lui avait décelé un talent qui pouvait lui permettre d’évoluer en Ligue 1 à court terme, ses anciens agents le persuadent de traverser la frontière belge pour parapher un contrat avec le Royal Antwerp. Les départs de Franck Béria et Luis Campos quelques mois auparavant le convainquent de quitter le club. Même s’il n’était pas convaincu de prime abord, il rejoint le club flamand à l’été 2021 et commence finalement à prendre ses marques : «Quand je suis arrivé, je suis arrivé pour jouer avec les pros. J’ai fait la préparation avec eux, j’ai joué quelques matches amicaux avec eux. Tout allait bien.» Il dispute même un match avec l’équipe professionnelle et signe une entrée remarquée contre Malines en Jupiler Pro League en juillet 2021 à seulement 18 ans. Et alors que son premier été est de bonne qualité, le cauchemar a finalement commencé quelques mois plus tard. Renvoyé avec la réserve qui évolue en troisième division, il se rend compte que le club belge n’avait pas de réel projet avec lui. Quelques mois plus tard, il se rend compte que son transfert aura permis à ses agents de se remplir les poches au détriment de sa carrière : «le coach a finalement dû resserrer le groupe. Du jour au lendemain, j’ai dû repartir avec l’équipe B. J’ai fait le dos rond pour ma première année. Puis, ma deuxième saison, j’ai compris que j’allais encore officiellement jouer avec la réserve. J’ai décidé de me séparer de mes représentants de l’époque. Un jour, j’ai finalement appris sur internet que mon transfert était douteux. Initialement, je voulais signer mon contrat pro avec le LOSC. J’étais bien à Lille. Dès que j’ai appris ça, j’ai voulu partir d’Antwerp.»

Au moment où ces lignes sont écrites, la situation n’a toujours pas évolué pour l’international U20 algérien. Alors qu’il devrait, à son âge, engranger de l’expérience en jouant un maximum au plus haut niveau, Yassine Ben Hamed est au placard depuis cet été. Ne pouvant même plus jouer avec la réserve à cause d’une règle qui ne permet pas aux clubs belges d’aligner trois joueurs étrangers pour leurs équipes de jeunes, l’ancien de l’OL ne joue plus. Refusant plusieurs offres européennes cet été qu’il ne jugeait pas idoine pour sa progression et pour rester dans un parcours cohérent, le Villeurbannais ne se précipite pas. Alors qu’il s’entraîne plusieurs fois par semaine, même les jours de repos comme il aime le souligner, avec ses coachs personnels, le défenseur de 20 ans prend parfois part aux séances avec le groupe de la réserve. Même s’il n’est pas du genre à se lamenter, la situation le touche forcément. Comme il le dit avec dépit, le plaisir de jouer au football est, pour le moment, "totalement parti". Pour se sortir de cette mauvaise passe avec le Royal Antwerp qui "s’est toujours bien comporté" avec lui, il est à la recherche d’un nouveau projet dès cet hiver. «Je n’ai plus joué depuis longtemps mais je n’ai jamais été dans une aussi belle forme physiquement depuis bien longtemps. Je privilégie un retour en France mais je suis vraiment prêt à aller pour un bon projet. Je suis parti très tôt de chez moi donc l’étranger ne me fait pas peur. J’irais là où je ressentirais un vrai projet pour moi et je serais prêt. Je sais que le chemin est long. Malgré les futilités qui m’ont freiné jusque-là, je reste fort et je suis prêt pour mon avenir. J’espère que le Royal Antwerp facilitera un transfert cet hiver car je n’ai rien demandé pour être dans cette situation actuellement.» Bien que son contrat expire en 2025, un accord tacite entre lui et le Royal Antwerp devrait permettre à Yassine Ben Hamed de quitter le club gratuitement cet hiver.