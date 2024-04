Salernitana : le cauchemar continue pour Jérôme Boateng et Benoît Costil

Le rêve de la Salernitana n’aura duré que deux ans. Ce vendredi soir, le club de la ville de Salerne a connu une nouvelle lourde défaite sur la pelouse de Frosinone, la 23e de la saison. Et celle de trop puisqu’avec seulement deux victoires en Serie A, le club vient d’officiellement condamné à la relégation. Lanterne rouge du championnat, l’ancienne équipe de Franck Ribéry à 13 points de retard sur le premier non relégable à 4 journées de la fin et ne pourra donc pas revenir. Un échec cuisant pour la direction du club qui n’avait pourtant pas hésité à recruter des joueurs confirmés et expérimentés pour aider à se maintenir cette saison.

La suite après cette publicité

L’été dernier, la Salernitana avait notamment fait le choix de recruter un certain Benoit Costil pour le mettre en concurrence avec Guillermo Ochoa, le portier mexicain. L’international français qui a débuté la saison sur le banc a fini par enchaîner plusieurs rencontres en milieu de saison après des performances décevantes d’Ochoa. Mais cela n’a guère été mieux avec lui puisqu’il n’a jamais pu empêcher la déroute des siens. En 13 rencontres, il a encaissé 29 buts et n’a pu garder sa cage inviolée qu’à une seule reprise. Il pourra par contre se féliciter d’avoir été aligné dans les cages lors des deux seules victoires des siens en Serie A. Mais c’est un bien maigre lot de consolation pour le portier de 36 ans qui vient donc de connaitre sa troisième relégation en trois ans. Après avoir encaissé un nombre record de buts lors de la descente de Bordeaux, il avait aussi vécu une saison noire avec Auxerre l’année dernière et cette nouvelle descente en Ligue 2.

À lire

Serie A : Frosinone envoie la Salernitana en Serie B

Trois relégations de suite pour Benoît Costil

Avec la relégation de la Salernitana, Benoit Costil poursuit cette difficile série. Un pari manqué pour les Granata qui avaient aussi tenté de se renforcer lors du mercato d’hiver. La direction avait d’ailleurs décidé de faire confiance à Jérôme Boateng pour un contrat de 6 mois. L’ancien de l’OL, en total déclin depuis plusieurs mois et embourbé dans des affaires avec la justice pour des violences conjugales, devait apporter son expérience dans une défense à la rue. Mais après plus de 6 mois sans club, l’international allemand n’est pas arrivé dans une forme optimale en Italie. Au contraire.

La suite après cette publicité

Après des débuts peu convaincants, et notamment une sortie à la 24e minute après une entame catastrophique face à l’Inter, le défenseur de 35 ans a perdu sa place dans l’équipe. Et comme si cela ne suffisait pas, il a multiplié les passages à l’infirmerie et n’a donc joué que 7 petits bouts de match lors de son passage au club. Il quittera le club en fin de saison et semble donc bien loin de ses plus belles années. La Salernitana va donc retourner en Serie B la saison prochaine et pourra regretter d’avoir tenté des paris peut-être trop peu pertinents…