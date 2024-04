Sporting CP : Rúben Amorim demande pardon

Annoncé à Liverpool ou encore à West Ham l’été prochain, Rúben Amorim a fait un court voyage à Londres pour discuter avec les dirigeants des Hammers d’un potentiel transfert. L’escapade de l’entraîneur de 39 ans n’est pas passée auprès des supporters du Sporting CP, club entraîné par Amorim. Le technicien a demandé pardon pour son geste devant les médias.

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment désolé et je m’excuse auprès des supporters, du club et des joueurs. C’était une erreur. Le timing n’était absolument pas le bon ! Je demande toujours à mes joueurs d’être respectueux… et je ne l’ai pas été, même si j’en ai informé le club auparavant», a exprimé le Portugais en conférence de presse. Suffisant pour éteindre l’incendie ?