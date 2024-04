Carlo Ancelotti peut entrer dans l’histoire du Real Madrid

L’un des plus beaux palmarès du football mondial est sur le point de devenir le plus grand palmarès du Real Madrid. Carlo Ancelotti, avec cinq saisons sur le banc des Merengues (2013-2015 puis de 2021 à aujourd’hui), a remporté tous les trophées possibles avec le club madrilène. Au total, il en compte 11, comme Zinédine Zidane. Bientôt lauréat de la Liga cette année, le technicien italien va surpasser le Français. Cependant, il ne deviendra pas encore l’entraîneur le plus titré de la Casa Blanca.

Marca rappelle tout de même que l’Espagnol Miguel Muñoz est encore en tête. L’entraîneur emblématique du Real Madrid dans les années 1960-1970 revendique 14 titres (dont 8 Ligas et 2 Coupes d’Europe des Clubs Champions). Envisageant de rester la saison prochaine, Carlo Ancelotti pourrait battre ce record dans les mois à venir.