Qualifs CdM 2022 : la Finlande s'impose en Bosnie, la France doit gagner

Opposée au Kazakhstan, ce soir, au Parc des Princes, l'équipe de France aurait pu se contenter d'un match nul pour valider son ticket pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il fallait pour cela que la Bosnie-Herzégovine et la Finlande ne parviennent pas à se départager, cet après-midi, du côté de Zenica. Mais les Hiboux grands-ducs sont allés s'imposer en terres bosniennes et se retrouvent un point derrière les Bleus. Au Stade Bilino-Polje, l'inévitable Teemu Pukki, qui restait sur 3 buts lors du dernier rassemblement, a d'abord manqué l'occasion d'ouvrir le score du penalty (25e). Mais l'attaquant de Norwich s'est repris quelques instants après, offrant le premier but du match à Marcus Forss (0-1, 29e).

La suite après cette publicité

Venu littéralement plier la cheville de Sead Kolasinac, le défenseur de Minnesota Jukka Raitala a laissé la Finlande à dix (37e). Le défenseur bosnien a lui dû quitter la pelouse. Au retour des vestiaires, malgré son infériorité numérique, la troupe de Markku Kanerva a doublé la mise. Oeuvre de Robin Lod (0-2, 51e). La réaction bosnienne est arrivée du pied de Luka Menalo, l'attaquant du Dinamo Zagreb qui venait à peine d'entrer (1-2, 69e). Alors que les joueurs d'Ivaylo Petev tentaient d'égaliser, Daniel O'Shaughnessy est venu inscrire le troisième but finlandais (1-3, 73e). La Bosnie ne verra pas le Qatar. La Finlande, elle, passe deuxième, barragiste, du groupe D (11 points) et peut rêver follement à une finale face aux Bleus, mardi, à Helsinki.

Le classement du Groupe D