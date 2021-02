Tigres : André-Pierre Gignac prolonge

Arrivé chez les Tigres de Monterrey en juillet 2015 après son passage à l'Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac est aujourd'hui le chouchou des supporters du club mexicain. De l'autre côté de l'Atlantique, l'avant-centre français est toujours au top, lui qui a marqué 17 buts et délivré 2 passes décisives l'année passée en 27 matches toutes compétitions confondues. Et le joueur de 35 ans a décidé de prolonger le plaisir.

André-Pierre Gignac, dont le bail se terminait cette année, vient en effet de prolonger son contrat de trois saisons comme l'a expliqué le club mexicain via son compte Twitter. Dans le communiqué, les Tigres parlent même d'une fin de carrière du principal concerné au sein du club. Et avec cette prolongation, on se dirige tout droit vers ce scénario pour le numéro 10.